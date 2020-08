Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Unbekannte Täter brechen Wohnwagen auf

Homberg (ots)

Oberaula Aufbruch von sechs Wohnwagen Tatzeit: 13.08.2020, 15:00 Uhr bis 15.08.2020, 11:41 Uhr In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter insgesamt sechs abgestellte Wohnwagen auf einem Schotterparkplatz "Am Frauenberg" auf und stahlen Unterhaltungselektronik im Wert von 3.000,- Euro. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Wohnwagen und brachen die jeweiligen Eingangstüre auf. Aus den Innenräumen der Wohnwagen stahlen sie Fernseher, Receiver, einen Blue-Rav-Player, ein mobiles Klimagerät, eine Abdeckplane und ein Abdecknetz. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell