POL-REK: 200716-2: Handtasche aus Rollator gestohlen - Brühl

Am Mittwoch (15. Juli) hat ein unbekannter Mann eine Seniorin abgelenkt und ihre Handtasche entwendet. Eine 81-jährige Seniorin hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz auf der Wallstraße geparkt. Als sie gegen 19:00 Uhr mit ihrem Rollator aus der Brühler Innenstadt zu ihrem Auto zurückkehrte, fuhr ein silbernes Fahrzeug mit Städtekennung Oberbergischer Kreis (GM) vor. Aus dem Fahrzeug stieg ein ihr unbekannter Mann aus. Er fragte die Seniorin nach dem Weg zum Friedhof und entnahm derweil unbemerkt ihre Handtasche aus dem Rollatorkorb. Der Mann stieg wieder ins Fahrzeug ein, während ein weiterer Mann auf dem Fahrersitz auf ihn wartete. Die beiden Männer fuhren vom Parkplatz in Richtung "An der Synagoge" davon. Danach bemerkte die 81-Jährige den Diebstahl ihrer Handtasche. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Kappe und einen roten Pullover. Nach Angaben der Zeugin sprach er nicht fließend Deutsch.

Sollten Sie die Tat, die Person oder das Fahrzeug beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

