POL-REK: 200715-4: Versuchter Einbruch in Schule - Brühl

Polizisten haben am Dienstagabend (14. Juli) einen 22-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der versucht hatte, in ein Schulgebäude einzudringen.

Ein Zeuge (40) meldete der Polizei gegen 21:45 Uhr mehrere verdächtige Personen, die sich auf einem Schulgelände an der Richard-Bertram-Straße aufhielten. Polizisten trafen am Einsatzort auf einen stark alkoholisierten Tatverdächtigen (22), den sie nach kurzer Verfolgung stellten und vorläufig festnahmen. Die Beamten stellten am Schulgebäude zudem Einbruchsspuren fest. Neben einem aufgehebelten Fenster fanden sie ein Brecheisen. Weitere aufgefundene Spuren am Tatort ließen sich dem 22-Jährigen zuordnen. Entwendet wurde aus dem Gebäude ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 in Brühl dauern an. Zeugen, die weitere Personen am Schulgelände gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (nh)

