POL-REK: 200715-5: Exhibitionist entblößte sich - Brühl

Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Exhibitionisten und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag (20. Juni) hat auf einem Parkplatz am Bleibtreusee ein unbekannter Mann eine Frau sexuell belästigt. Der Mann verfolgte die 41-jährige Frau gegen 12:30 Uhr in einem Waldstück an der Luxemburger Straße und sprach sie im Bereich des Parkplatzes an. Dort drohte er ihr zunächst, ihr sein Geschlechtsteil zu zeigen und berührte die Frau am Arm. Die 41-Jährige wehrte sich und lief davon. Dabei bemerkte sie, dass sich der Mann gegen ihren Willen vollständig entblößte. Der Unbekannte war 26 bis 35 Jahre alt, etwa 165 bis 175 Zentimeter groß und sprach akzentfrei Russisch. Er hatte eine sehr schlanke Figur und trug auf dem Kopf eine dunkle Baseballkappe. Zudem führte er einen Rucksack mit sich und hatte dunkle Augenringe. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Hürth fragen: Wer kennt den Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Rufnummer 02233 52-0. (nh)

