Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200716-1: Kellerbrand in Einfamilienhaus - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (15. Juli) hat es in einem Keller eines Reihenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße gebrannt.

Der 54-jährige Hausbewohner ging eigenen Angaben zufolge gegen 17:30 Uhr in seinen Keller, um seine Waschmaschine einzuschalten. Etwa 25 Minuten später nahm er einen verbrannten Geruch wahr und sah, dass es im Keller stark rauchte. Daraufhin verließ er mit seiner Familie das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. (nh)

