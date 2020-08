Polizei Homberg

POL-HR: Neuental: Schwimmerin verstirbt nach Reanimation

Homberg (ots)

Zeit: 12.08.2020, 18:25 Uhr

An einem kleinen See zwischen Neuenhain und Dorheim kam es gestern Abend zu einem tragischen Badeunfall, bei dem eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen schwamm die 57-Jährige im See und rief plötzlich um Hilfe. Angehörige, der in Not geratenen Schwimmerin, die am Ufer warteten, setzten die Rettungskette in Gang und begaben sich sofort zu der noch ca. 30 Meter entfernten Frau, um diese ans Ufer zu retten. Sie führten sofort lebensrettende Maßnahmen durch. Mit Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes wurde umgehend mit der Reanimation begonnen. Nach erfolgloser Reanimation verstarb die 57-Jährige im Klinikum in Ziegenhain. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

