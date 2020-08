Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Fischfutter aus Lagerhaus gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 06.08.2020, 21:30 Uhr bis 07.08.2020, 18:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in ein Lagerhaus an einer Teichanlage (Verlängerung Sportplatzstraße) eingebrochen und haben Fischfutter und eine Motorsense im Gesamtwert von ca. 150,-Euro gestohlen.

Die Täter durchtrennten an einer Gartentür ein Vorhängeschloss und gelangten auf diese Weise auf die Teichanlage. Anschließend entwendeten sie aus einem unverschlossenen Gebäude zwei Fünf-Kilo-Eimer Fischfutter und eine rote Motorsense der Marke Solo.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

