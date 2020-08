Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Inbrandsetzen von Mülltonnen

Homberg (ots)

Tatzeit: 08.08.2020, 04:48 Uhr

In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Samstag in der Marienburger Straße und in der Allensteiner Straße Mülltonnen angesteckt und haben einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursacht.

Zeitgleich wurden der Feuerwehr und der Polizei um 04.48 Uhr Mülltonnenbrände in der Marienburger Straße und der Allensteiner Straße gemeldet. Die Täter hatten in der Allensteiner Straße zunächst eine Altpapiertonne entzündet. Das Feuer griff anschließend auf eine nebenstehende Restmülltonne und eine Blaue Tonne über. In der Marienburger wurden durch Feuer vier Restmülltonnen, zwei Gelbe Tonnen und zwei Blaue Tonnen beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwalmstadt hatte die beiden Brände mit zwei Löschfahrzeugen schnell abgelöscht. Die Schwalmstädter Polizei ermitteln nun wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

