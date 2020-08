Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein: Diesel aus Walze gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 09.08.2020, 19:48 Uhr bis 10.08.2020, 06:45 Uhr

In der letzten Nacht haben unbekannte Täter aus einer Motorwalze an einer Baustelle in der Goethestraße Dieselkraftstoff gestohlen.

Die Täter brachen den Tankdeckel einer Motorwalze auf und entwendeten hieraus ca. 150 Liter Dieselkraftstoff. An einem Mini-Bagger versuchten die Täter vergeblich, den Tankdeckel zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro an beiden Baumaschinen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

