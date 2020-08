Polizei Homberg

POL-HR: Nordhessen: "Polizei Hessen - Ganz großes Kino" in Fritzlar Nachwuchswerbung der Polizei am 29.08.2020

Bild-Infos

Download

Homberg (ots)

Nordhessen, Fritzlar "Polizei Hessen- Ganz großes Kino" - Informationsveranstaltung der Polizei Nordhessen Einen besonderen Ort hat sich das Team der Einstellungsberatung der nordhessischen Polizei für eine Informationsveranstaltung für zukünftige Polizisten ausgesucht. Das Gelände bzw. den großen Parkplatz des Kinos Cine-Royal in Fritzlar, Auf der Lache 6. Die Veranstaltung findet dort am Samstag, 29. August 2020, von 11 bis 17 Uhr statt. Schüler ab der 10. Klasse, die sich für ein Studium bei der Polizei Hessen interessieren, haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich über das Eignungsauswahlverfahren und die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei zu informieren. 14 interessante, auf dem gesamten Parkplatz befindliche Stationen, bieten einen Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit. U. a. wird ein Brandursachenermittler vor Ort sein, der seine Arbeit mit Ausstattung vorstellen wird, das Spezialeinsatzkommando, die Wasserschutzpolizei, der Erkennungsdienst, der Verkehrsdienst mit einem Fahrzeug und einem Polizeimotorrad sowie ein Hundeführer mit seinem Polizeihund. Zudem stehen Ansprechpartner der Fachhochschule und der Einstellungsberatung zur Verfügung.

Was müssen Interessierte tun?

Interessierte können sich einen Platz sichern, indem sie sich bis zum 25. August 2020 unter

einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de

bewerben.

Die Plätze sind aufgrund der Corona-Hygiene-Vorschriften begrenzt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter folgendem Link:

https://k.polizei.hessen.de/532401633

Fragen beantwortet die Einstellungsberatung unter Tel.: 0561/ 910- 1045 oder -1080.

DAS TEAM DER EINSTELLUNGSBERATUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS NORDHESSEN FREUT SICH AUF VIELE INTERESSIERTE.

Für interessierte Medienvertreter steht PHK Brettschneider, Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist am Veranstaltungstag unter Tel.: 0173-3057844 zu erreichen.

Diesem Artikel ist ein Foto beigefügt! Auf dem Foto sind, Joachim Walter - Kinobetreiber, Marc Leimbach und Yvonne Winter von der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhesen

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell