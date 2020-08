Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen zwei Verkaufswagen auf

Homberg (ots)

Homberg Aufbruch von zwei Verkaufsständen Tatzeit: 22.08.2020, 01:30 Uhr bis 10:00 Uhr Eine 50cm lange Aluleiste entwendeten unbekannte Täter bei dem Aufbruch zweier Verkaufsstände im Stadtpark an der Parkstraße. Die Täter brachen die Verkaufsstände mit einem unbekannten Werkzeug auf und stahlen aus einem Verkaufsstand die Aluleiste. Bei einem angrenzenden Kühlwagen versuchten die Täter ebenfalls diesen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Gesamtschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

