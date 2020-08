Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten Oberurff-Schiffelborn: Einbruch in Schulgebäude - Täter stehlen 25 Tablets

Homberg (ots)

Bad-Zwesten-Oberurff Einbruch in Schule Tatzeit: 28.08.2020, 01:00 Uhr Tablet-Computer im Gesamtwert von 12.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Schulgebäude in der Bergfreiheiter Straße. Die Täter begaben sich zu dem Schulgebäude und schlugen die Scheibe eines Nebenraumes des Sekretariats ein. Nachdem die Täter in den Raum eingestiegen waren begaben sie sich zu einem Schrank in welchem die Tablets der Marke Apple aufgeladen wurden. Sie entnahmen insgesamt 25 Tablets. Das Einschlagen der Scheibe war von einem Zeugen bemerkt worden und er verständigte die Polizei. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Täter mit ihrer Beute entkommen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

