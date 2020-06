Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Vorläufige Festnahme eines 24-jährigen Diebes in der Galeria Kaufhof

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Unterwäsche und Schokolade in der Galeria Kaufhof erwischt. Bis zum Eintreffen der Polizei beschimpfte und beleidigte der aggressive junge Mann den Detektiv in Gossensprache. Auch gegenüber den Beamten des Polizeireviers Innenstadt zeigte er sich keineswegs kooperativ. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, trat die Beamten mit den Füßen, beleidigte sie und spuckte sie an. Letztendlich wurde er überwältigt und zum Polizeirevier gebracht wo es zu einem weiteren tätlichen Angriff gegenüber den Beamten kam. Nachdem seine Personalien endlich festgestellt waren und ein Alkoholtest durchgeführt worden war, wurde der 24-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Körperverletzung bzw. eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

