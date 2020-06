Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht beobachteten Polizeibeamte von der Dienststelle des Polizeireviers Schwetzingen aus, wie ein Radfahrer in starken Schlangenlinien in Richtung Bahnhof fuhr. Der 36-jährige Mann konnte daraufhin unweit des Polizeireviers im Bereich des Bahnhofs neben seinem Fahrrad dösend angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung zeigte, dass der Mann über 2 Promille hatte. Als er zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen werden sollte, weigerte sich der Mann, bäumte sich kämpferisch vor den Beamten auf und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden, sodass die Blutentnahme letztlich auf der Dienststelle entnommen werden konnte. Auf dem Weg dahin leistete der Mann erheblichen Widerstand, versuchte die Beamten zu treten und beleidigte sie auf üble Art und Weise. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, tätlichen Angriffs und Beleidigung ermittelt.

