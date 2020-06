Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Autofahrer von Straße abgekommen und überschlagen - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen - Pressemitteilung Nr. 2

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes, der auf der B 3 zwischen Wiesloch-Frauenweiler und Malschenberg in Richtung Karlsruhe fuhr, schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Nach den bisherigen Unfallermittlungen geriet der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dies hatte zur Folge, dass er frontal gegen eine Gebüsch- und Baumgruppe stieß. Durch den Aufprall drehte sich das Auto, rutschte die Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Der Mercedes kam schließlich in einem Getreidefeld zum Stehen. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro, der Flurschaden beläuft sich auf weitere ca. 2.000 Euro. Die B 3 war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 10 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei örtlich umgeleitet. Vor Ort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Rauenberg, Malschenberg und Rotenberg mit insgesamt 23 Wehrleuten. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei in Heidelberg.

