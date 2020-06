Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handygeschäft - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Handygeschäft min der Steinsbergstraße eingebrochen und daraus Handy's, Ladekabel und weiteres Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter die Eingangstüre mit brachialer Gewalt aufgehebelt um in den Ausstellungsraum zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell