POL-OH: Zwei E-Bikes gestohlen - 21-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen und verletzt - Mountainbike gestohlen

Zwei E-Bikes gestohlen

Bebra - In der Pfarrstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.07.) zwei weiße E-Bikes im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Sie standen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in einem dortigen Carport.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

21-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen und verletzt

Bad Hersfeld - Am frühen Freitagmorgen (25.07.), gegen 05:20 Uhr, wurde ein junger Mann vor einem Wohnhaus in der Straße "Neumarkt" von drei unbekannten Männern geschlagen. Dabei wurde der 32-Jährige im Kopf- und Beinbereich verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Hintergründe der Tat ist derzeit nichts Genaueres bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben über den Sachverhalt machen oder Hinweise auf die Täter geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Bebra - Vom Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (23.07.), zwischen 21 Uhr und 21:10 Uhr, ein schwarzes Mountainbike Serious im Wert von rund 300 Euro. Das Rad war dort vom Besitzer während seines Einkaufes unverschlossen abgestellt worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

