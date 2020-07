Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Baum - ein Schwerverletzter - Erstmeldung

Atzenhain (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:10 Uhr, befuhr ein BMW die K 43 von Atzenhain Richtung Nieder-Ohmen. Am Waldeingang kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde dabei im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen durch einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die K 43 ist derzeit für die Bergungs- und Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Bei neuen Informationen wird diese Meldung zeitnah aktualisiert.

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

