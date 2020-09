Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Streit: Notoperation - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Rudolf-Breitscheid-Straße kamen zwei Männer mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Ein 20-Jähriger wurde noch am Sonntag notoperiert. Er verlor bedrohlich viel Blut.

Aktuell ist unklar, was sich kurz vor 5 Uhr in der Diskothek zugetragen hat. Der Polizei war eine Schlägerei gemeldet worden, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Ein 19-Jähriger blutete am Hals. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Er gab an, dass sich zwei Männer stritten. Als ein etwa 20 bis 21 Jahre alter Mann seinen Kontrahenten - einen 20-Jährigen - mutmaßlich mit einem Messer verletzte, sei der 19-Jährige dazwischen gegangen. Dabei wurde auch er vom Täter verletzt. Der Verdächtige flüchtete mit einem Begleiter. Der verletzte 20-Jährige begab sich nach der Auseinandersetzung selbstständig ins Krankenhaus. Der Mann blutete stark aus einer Schnittwunde am Arm. Er wurde noch am Sonntagmorgen operiert. Aktuell macht der 20-Jährige gegenüber der Polizei keine Angaben, weshalb die Beamten um Zeugenhinweise bitten: Wer hat am frühen Sonntagmorgen in der Diskothek Flash eine Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Der Unbekannte könnte etwa 20 bis 21 Jahre alt sein. Er ist schlank und circa 1,75 Meter groß. Der Verdächtige trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Zeugen gaben an, dass der Unbekannte arabisch aussehe. Er war in Begleitung eines anderen Mannes, der mit einer Jeansjacke bekleidet gewesen sei. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell