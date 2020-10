Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Türverglasung an einem Lebensmittelgeschäft mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (27. - 28.10.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter mutwillig die Türverglasung an der Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwarzwaldstraße beschädigt. Möglicherweise trat der Unbekannte gegen die Glaseinfassung der Türe, wobei diese zersplitterte. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter.

