Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Container beim Reitplatz (28.10.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Diebstahl, den Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Stadionstraße verübt haben. Die Täter hebelten die Tür an einem Container auf, an einem Weiteren schlugen sie eine Scheibe ein. Da beide Container leer waren und nur während des Donaueschinger Reitturniers benutzt werden, konnten die Einbrecher nichts entwenden. Den von ihnen verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell