Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Überhol trotz unklarer Verkehrslage

Mit Sachschaden endete der Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch bei Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr ein Kleinkraftrad von Baltringen in Richtung Sulmingen. Dahinter fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes Klein Lkw. Der wollte nach links in Richtung Sonnenpark abbiegen und hatte schon den Blinker gesetzt. Hinter dem Klein Lkw fuhr ein 68-Jähriger mit seinem VW. Der Fahrer des VW ging wohl davon aus, dass der Fahrer des Mercedes sich nicht zu überholen traute und setzte seinerseits zum Überholvorgang ab. Zwischenzeitlich hatten die Fahrzeuge die Abbiegespur erreicht und der Klein Lkw bog ab. Dabei stießen VW und Mercedes zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

