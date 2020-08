Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch bei Erolzheim.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Audi von Dettingen in Richtung Erolzheim. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der Mann die Kontrolle über seinen Audi. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall riss es am Fahrzeug den Motor und der Audi wurde wieder die Böschung hochgeschleudert. Im Grünstreifen kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

