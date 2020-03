Polizei Bochum

POL-BO: Coronavirus: Polizei für Bochum, Herne und Witten trifft Vorkehrungen und Maßnahmen - Wir sind weiter für Sie da

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Polizei ist für Sie da - auch zu Zeiten des Coronavirus. Das Polizeipräsidium Bochum ist auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie vorbereitet und hat schon in den vergangenen Wochen umfangreiche Maßnahmen getroffen, um weiter handlungsfähig zu bleiben. Ein polizeiinterner Pandemiestab koordiniert die erforderlichen Planungen.

Die Polizei hält die öffentliche Sicherheit aufrecht, auch jetzt. Die Organisationsstruktur ist so ausgelegt, dass wir auch bei hohen Ausfällen weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten da sind, wenn sie uns brauchen. "In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Wir stehen mit den Gesundheitsbehörden und den Krisenstäben der Städte in engem Kontakt. Es ist wichtig, koordiniert Entscheidungen zu treffen und alles dafür zu tun, dass sich dieses Virus nicht weiter ausbreitet - nicht in unseren Städten und auch nicht unter den Kolleginnen und Kollegen", so Polizeipräsident Jörg Lukat.

Umfangreiche Maßnahmen und eingeschränkter Besucherverkehr

Ziel der Behörde ist es, so wenig Erkrankte wie möglich in den eigenen Reihen zu haben. Jeder Einzelne, insbesondere die Führungskräfte, achten strikt auf die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen. Unsere Gebäude sind umfangreich mit Schutzausstattung und Desinfektionsmittelspendern ausgerüstet. Alle Kolleginnen und Kollegen sind sensibilisiert, wie sie sich beruflich wie auch privat vor dem Virus schützen können.

Persönliche Kontakte werden da, wo es möglich ist, eingeschränkt. Deswegen reduzieren wir auch den Besucherverkehr in unseren Dienstgebäuden auf das Notwendigste. So sind beispielsweise Schülerpraktika, Einstellungsberatungen oder andere Informationsveranstaltungen bis auf weiteres abgesagt, auch die Polizeikantine hat für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. Die Anzeigenerstattung wird ab Donnerstag, 20. März, an drei Standorten zentralisiert. Diese sind:

- Bochum: Polizeipräsidium Bochum, Gebäude 3 (Uhlandstraße 31, 44791 Bochum) - Herne: Polizeiwache Herne (Bebelstraße 25, 44623 Herne) - Witten: Polizeiwache Witten (Casinostraße 12-14, 58452 Witten)

Aktuelle Informationen über die Internetseite

Selbstverständlich sind die Polizeiwachen als Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin geöffnet. Wir bitten Sie allerdings im Vorfeld anzurufen und sich anzumelden. Oft klärt schon ein kurzes Telefongespräch, ob wir Ihnen helfen können und ob persönliches Erscheinen auf der Wache notwendig ist.

Die Erreichbarkeiten der Wachen finden Sie hier: https://bochum.polizei.nrw/anschriften-und-erreichbarkeiten-0.

Außerdem können Sie Strafanzeigen oder Hinweise beispielsweise auch schriftlich über die Internetwache melden: https://polizei.nrw/internetwache.

Da sich die Lage aktuell sehr dynamisch entwickelt, finden Sie alle Einschränkungen - gesammelt und laufend aktualisiert - auf der Webseite der Polizei Bochum unter https://bochum.polizei.nrw/.

In Notfällen gilt weiterhin die 110

Weder der Notruf noch die Einsätze vor Ort sind von Einschränkungen betroffen. Die Polizei für Bochum, Herne und Witten kommt ihrem gesetzlichen Auftrag in vollem Umfang nach. Bei Straftaten informieren Sie deshalb bitte immer die Polizei. Weder der Notruf noch die Einsätze vor Ort sind von den Einschränkungen betroffen.

"Wir alle leisten unseren eigenen Beitrag dazu, dass sich das Virus möglichst langsam bis gar nicht verbreitet. Bewahren Sie Ruhe, handeln sie verantwortungsbewusst, besonnen und vertrauen Sie auf die Empfehlungen der offiziellen Stellen und Ämter", appelliert Jörg Lukat. "Gemeinsam werden wir auch diese Krise meistern."

