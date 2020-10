Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter besprüht Kleintransporter in der Siemensstraße mit weißer Farbe - Polizei bittet um Hinweise (28. - 29.10.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter einen Mercedes Sprinter Kleintransporter auf einem Gelände an der Siemensstraße mit weißer Farbe besprüht. Zudem wurden auf dem betreffenden Gelände einer Firma für Hausmeisterservice nahe dem besprühten Sprinter zwei Küchenmesser und ein verschmutztes T-Shirt gefunden. Personen, die zu dem Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzten.

