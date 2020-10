Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Missachtung der Vorfahrt führt zu Sachschaden von 5.000 Euro (28.10.2020)

Stockach, HindelwangenStockach, Hindelwangen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr, ist es in Hindelwangen in der Meßkircher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Meßkircher Straße in Richtung eines Kreisverkehrs. Im Bereich der Einmündung Oberdorfstraße erkannte der 83-jährige trotz eindeutiger Beschilderung nicht, dass aufgrund einer Baustelle die Vorfahrt vorübergehend verändert wurde. Der 83-jährige missachtete die Beschilderung und nahm einer 40 Jahre alten Audi Fahrerin die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

