Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zusammengestoßen und verletzt

Haslach (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag. Der Lenker eines E-Bikes wollte gegen 15.45 Uhr von der Rudolfstraße aus kommend an der Kreuzung zum Sommerhaldenweg weiter geradeaus fahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 21-jährige Velofahrer einen 26-jährigen Leichtkraftradfahrer, der an der Kreuzung ebenfalls geradeaus weiterfahren wollte. Beim folgenden Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß. Durch die Berührung der beiden Lenker kam es zum Sturz beider Beteiligten. Der Radfahrer kam zur Behandlung seiner Blessuren in das Klinikum nach Wolfach.

/ph

