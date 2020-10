Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt - Zeugen gesucht (28.10.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte am Mittwochabend im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr in der Käferstraße begangen haben. Die Täter zerkratzen die rechte Seite eines dort geparkter Seat Leon. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon. 0771 83783-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Pascal Weisgerber

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell