Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkrs. VS) Polizei moniert fehlende Masken 29.10.20

VillingenVillingen (ots)

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagnachmittag Kontrollen zur Einhaltung der Hygieneverordnung am Villinger Busbahnhof durchgeführt. Rund 50 Personen warteten dort auf ihren Bus, zehn davon trugen jedoch keinen Mund-Nasen-Schutz. Sie wurden darauf angesprochen, kannten aber offenbar nicht die Tragepflicht an Haltestellen. Alle kamen nach einer Belehrung umgehend der Aufforderung nach, die Maske anzulegen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Maskenpflicht nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln selbst, sondern auch an Bahn- und Bussteigen und in Bahnhofsgebäuden gilt

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell