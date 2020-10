Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Oldenburg (ots)

++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++

++ Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Am Samstag, 24.10.2020, wird um 20.40 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Führer von der Polizei in dem Kortjanweg kontrolliert. Der Oldenburger gibt an, verschreibungspflichtiges Cannabis konsumiert zu haben. Eine Ausfertigung eines Betäubungsmittelrezeptes oder eine ärztliche Bescheinigung kann nicht vorgelegt werden. Ein Drogenvortest verläuft auf THC positiv. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wird für 24 Stunden untersagt. Es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Oldenburger eingeleitet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Eine 22-jährige Oldenburgerin wird am Samstag, 24.10.2020, um 22.20 Uhr im Brandsweg kontrolliert. Die Pkw-Führerin steht augenscheinlich unter Betäubungsmittel-/Medikamenteneinfluss. Ein Drogenvortest verläuft positiv, eine Kokainbeeinflussung kann festgestellt werden. Eine weitere Überprüfung der Oldenburgerin ergibt, dass der Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben ist. Der Führerschein verbleibt im amtlichen Gewahrsam, eine Blutprobe wird entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell