Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kriminalpolizeiliche Beratung am Tag des Einbruchschutzes +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am kommenden Sonntag, dem 25. Oktober 2020, veranstaltet die Polizei zum neunten Mal den Tag des Einbruchschutzes. Die bundesweit durchgeführten Veranstaltungen finden traditionell am Tag der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit statt. Mit der zusätzlichen Stunde an diesem Tag soll Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gegeben werden, sich über geeignete Maßnahmen zum Einbruchschutz zu informieren.

In diesem Zusammenhang hatten die dafür in der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zuständigen Berater für Kriminalprävention, Reinhard Schölzel, Michael Schröder und Carsten Vogt geplant, bei öffentlichen Veranstaltungen in den beiden kommenden Wochen individuelle Beratungen anzubieten.

Aufgrund der aktuellen "Corona"-Entwicklungen muss aktuell leider auf die Einrichtung dieser Beratungsstände verzichtet werden.

Selbstverständlich ist es nach aber weiterhin möglich, die Beamten auf ihren Dienststellen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und persönliche Beratungstermine zu vereinbaren:

Stadt Oldenburg: bfk@pi-ol.polizei.niedersachsen.de Telefon 0441/790-4112 oder -4008

Landkreis Ammerland: michael.schroeder@polizei.niedersachsen.de Telefon 04488-833124

Außerdem ist Kriminaloberkommissar Carsten Vogt auch am des Tages des Einbruchschutzes (Sonntag, 25.10.2020) in der Zeit von 11 - 17 Uhr unter der Telefonnummer 0441/790-4112 telefonisch erreichbar; hier können erste Informationen erfragt und individuelle Beratungstermine vor Ort vereinbart werden.

Carsten Vogt verweist dazu auf die Internetseite der Geschäftsstelle für "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes". Diese lässt sich im Internet unter dem Suchbegriff "k-einbruch" (www.k-einbruch.de) aufrufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell