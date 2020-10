Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Randalierender Tabakdieb +++

Oldenburg (ots)

Am Montag wurden Polizeibeamte zu einem räuberischen Diebstahl gerufen, der sich in einem Lebensmitteldiscounter an der Bremer Straße ereignet hat.

Drei Angestellte des Geschäfts schilderten den Beamten, dass ein Mann um 19.15 Uhr mehrere Tabakprodukte aus den Auslangen genommen und in seine Jackentasche gesteckt habe. Anschließend habe er das Geschäft verlassen. Die drei Mitarbeiter im Alter von 19, 21 und 28 Jahren folgten den Mann und stellten ihn vor dem Gebäude zur Rede. Als er sich wehrte und damit begann, um sich zu schlagen, fixierten die Zeugen den mutmaßlichen Dieb und benachrichtigten die Polizei.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen und Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Wenige Minuten später (20.00 Uhr) meldete ein Zeuge, dass ein unbekannter Mann in der Hermann-Ehlers-Straße Mülltonnen umgestoßen und mit Steinen geworfen habe. Auf der Suche nach dem Randalierer trafen die Beamten erneut auf den mutmaßlichen Ladendieb aus der Bremer Straße. Der 29-Jährige muss sich nun auch gegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten: Er soll Steine in Richtung des Zeugen geworfen haben, verfehlte diesen jedoch. (1215479, 1215626)

