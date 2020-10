POL-OL: +++ Einbruch in Gaststätte +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen unbekannte Einbrecher in die Räume einer Gaststätte am Achterdiek ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kletterten die Täter wenige Minuten nach Mitternacht von der Terrasse aus über einen Tisch auf das Flachdach des Gebäudes. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Aus einem Büroraum entwendeten die Diebe eine Kasse mit Trinkgeld. (1212013)

Zwischen Freitagabend und Montag, 6 Uhr, hebelten Unbekannte die Fenster eines Bauwagens an der Karlstraße auf. Die Täter nutzen eine Palette, um ins Innere des Baucontainers zu gelangen, und stahlen einen Computer. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. (1211842)

Zeugenhinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 eingereicht werden.

