Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Korrektur zu "Heißes Öl auf Herd vergessen"

Gronau (ots)

In der genannten Meldung ist in der Ursprungsfassung irrtümlich ein falscher Tag genannt worden, an dem es zu dem Brand kam. Dieser ereignete sich nicht am vergangenen Freitag, sondern am Samstag. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Link zur inzwischen korrigierten Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4623032

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell