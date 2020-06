Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heißes Öl auf Herd vergessen

Gronau (ots)

Unbewohnbar ist ein Wohnhaus in Gronau nach einem Brand. Dazu war es am Samstag gegen 17.40 Uhr an der Spechtholtstraße gekommen: Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Bewohnerin Öl erhitzt und dies vergessen, als sie die Räume verließ. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, wobei sie zum Teil das Dach abdecken mussten. Es entstand erheblicher Rauchschaden im Gebäude sowie Brandschaden in der Küche. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

