Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Mit Auto in zwei Motorroller geprallt/Mehrere Verletzte

Reken (ots)

Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Bahnhof Reken gekommen ist. Ein 27-Jähriger Rekener befuhr gegen 21.35 Uhr aus Richtung der Straße Gevelsberg kommend die Straße Aeckern, mit auf seinem Fahrzeug befand sich eine 15-jährige Rekenerin. Zusammen mit ihnen war eine 15-Jährige aus Dorsten ebenfalls auf dem unbeleuchteten Streckenabschnitt mit ihrem Motorroller unterwegs. Als die Rollerfahrer laute Motorengeräusche hinter sich näher kommen hörten, hielten die beiden vorsorglich in einer langgezogenen Linkskurve am rechten Fahrbahnrand an. Ein 19-Jähriger war mit einem Auto in gleicher Richtung unterwegs. Der Schermbecker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit den stehenden Motorrollern zusammen. Die 15-jährige Rekenerin und der 27-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die 15-jährige Dorstenerin wurde leicht verletzt; ebenso ein 18-Jähriger Rekener, der als Beifahrer im Wagen des 19-Jährigen gesessen hatte. Rettungswagen brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maria Veen unterstützten die Rettungsarbeiten. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Schermbecker alkoholisiert am Steuer gesessen hatte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell