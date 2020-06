Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkenden Wagen beschädigt

Gronau (ots)

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich am Samstag ein Autofahrer in Gronau. Der Unbekannte hatte zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Königstraße einen blau lackierten VW angefahren und war weggefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugenangaben zufolge fuhr der Mann einen weißen Pkw mit deutschem Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell