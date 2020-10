Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl: Ladendieb stößt Verkäuferin zu Boden +++

Oldenburg (ots)

In der Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Bloherfelder Straße ist es am Dienstag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Zwei Mitarbeiterinnen schilderten den Beamten, dass wenige Minuten nach 10 Uhr zwei Männer das Geschäft betreten hätten. Die beiden Unbekannten seien zielgerichtet an das Regal mit Getränkedosen herangetreten und hätten ihre Rucksäcke dort mit Energydrinks gefüllt. Daraufhin hätten die beiden Männer sich getrennt. Einer von ihnen habe sich dann an die Kasse gestellt, um dort zwei Dosen zu bezahlen.

Im Bereich des Ausgangs habe eine Verkäuferin den Mann angesprochen, woraufhin er die 56-Jährige zu Boden stieß. Als eine weitere Mitarbeiterin hinzukam, um den Täter festzuhalten, riss er sich los und rannte in stadtauswärtiger Richtung davon. Beide Verkäuferinnen wurden bei dem Gerangel leicht verletzt.

Als die beiden Frauen den zweiten Tatverdächtigen im Geschäft zur Rede stellten, habe dieser freiwillig 16 Dosen aus seinem Rucksack herausgegeben und sei dann ebenfalls geflüchtet. Die polizeiliche Fahndung nach den beiden Tätern führte nicht zum Erfolg.

Bei dem zuerst flüchtenden Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Er soll kräftig gebaut und mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Wollmütze bekleidet gewesen sein.

Dessen Begleiter wurde auf 35 Jahre und 1,90 Meter Körpergröße geschätzt. Er soll eine helle Jeans und einen Pullover getragen haben. Seine Haare seien kurz, dunkel und lockig gewesen.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

