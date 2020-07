Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl von Reifen

Von Samstag, 27. Juni 2020, 17.00 Uhr bis Freitag, 03. Juli 2020, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, An der Ziegelei, auf das Grundstück eines Wohnhauses und entwendeten zwei dort abgelegte Pkw-Reifen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 134 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 09. Juli 2020, gegen 14.40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße Ecke Küstermeyerstraße zu einem Verkehrsunfall. Einen 30-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach links in die Küstermeyerstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich übersah die PKW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne, welche den Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Dinklager Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sowohl am PKW als auch am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell