POL-DO: Frische Farbe in den Haaren: Polizei überprüfte Sprayer

Die Rucksäcke voll mit Spraydosen und frische Farbe an der Hose und in den Haaren: Zivilkräfte der Dortmunder Polizei erkannten in der Nacht zu Freitag (10.7.) unter einer Eisenbahnbrücke am Heiligen Weg zwei verdächtige Männer. Weil im Umfeld der Brücke immer wieder Sprayer auftreten, überprüften die Polizisten die beiden Männer um 1.40 Uhr.

Zum Vorschein kamen zahlreiche bereits benutzte Spraydosen und eine Teleskopleiter. Auf einem angrenzenden Brachgelände entdeckten Polizisten frische Farbspuren.

Gegen die 22 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen aus Dortmund wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

