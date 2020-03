Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Berauschter Autofahrer

Zeugen meldeten am Montag in Ehingen einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW auf das Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße. Zeugen rochen Alkohol bei dem 35-Jährigen und informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann schon wieder weggefahren. Eine Polizeistreife traf den Mann später an seiner Wohnanschrift an. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er zu viel Alkohol intus hatte. Die Polizisten nahmen ihn mit und er musste zwei Blutproben abgeben. Die sollen nun klären, wie stark der Mann zum Zeitpunkt seiner Fahrt alkoholisiert war.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

