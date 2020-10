Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Kontrolle einer Feierlichkeit nach Hinweis auf Verstoß gegen die Corona-VO+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag,den 23.10.20,wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine größere Feierlichkeit in einem Gastronomiebetrieb in Friedrichsfehn auf Verstöße gegen die Corona-VO durch die Polzei Bad Zwischenahn kontrolliert. Es handelte sich um eine Hochzeitsgesellschaft in der Größe von ca. 50 Personen. Die Gesellschaft wurde auf die Einhaltung der Corona-VO hingewiesen. Die Feierlichkeit wurde im Rahmen der Überwachung der Corona-VO mehrmals überprüft. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell