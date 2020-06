Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern mit zwei verletzten Kindern - ein Unfallbeteiligter flüchtig

Worms, Alzeyer Straße (ots)

Am Freitag, 19.06.2020, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrradfahrern in Worms. Zwei Kinder befuhren mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg der Alzeyer Straße in Richtung Worms-Zentrum. In Höhe der Bushaltestelle/Aral-Tankstelle kam ihnen ein männlicher Fahrradfahrer entgegen. Auf gleicher Höhe kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrrädern, sodass beide Kinder stürzten und sich diverse Schürfwunden zuzogen. Der Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Worms entgegen.

