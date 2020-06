Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Fahren ohne Versicherungsschutz - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am vergangenen Donnerstag (Fronleichnam), kurz vor 19:00 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass in der Gemarkung nördlich von Osthofen, einem Feldweg in der Verlängerung der Werrastraße, drei Fahrzeuge "Runden drehen" würden. Ein grauer BMW, ein weißer Toyota ohne Motorhaube sei hier ohne amtliche Kennzeichen unterwegs, zudem ein Quad mit Wormser Kennzeichen. Auf einem Privatgrundstück, nahe der gemeldeten Örtlichkeit konnten acht Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren, wie auch die drei Fahrzeuge ohne Zulassung festgestellt werden. Die Polizei Worms sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können. Es wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

