Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Vorfahrt missachtet- Motorradfahrer verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, um 14:20 Uhr wurde ein Motorradfahrer in der Ludwigstraße bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der 48-jährige Wormser befuhr mit seiner Harley-Davidson die Ludwigstraße aus Richtung Ludwigshafen kommend, als eine 22-jährige Autofahrerin aus der Einmündung Philosophenstraße abbog. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem, welcher stürzte und verletzt wurde. Das Motorrad rutschte noch ca. 20 Meter über den Asphalt, bis es zum Liegen kam. An den Fahrzeugen entstand ca. 5000 Euro Sachschaden.

