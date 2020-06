Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Weinsheim - 16 Gullydeckel ausgehoben

Worms (ots)

Kein Streich, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und damit eine Straftat stellt das Ausheben von Gullydeckel dar, was schwere Folgen für Personen und Fahrzeuge haben kann. Insgesamt 16 Gullydeckel haben Unbekannte in der vergangenen Woche, der Nacht auf Fronleichnam, im Bereich der Weinsheimer Hauptstraße, Weinbergstraße und In den Neunmorgen ausgehoben und im Regeneinlaufschacht versenkt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesoppenheim/Horchheim war im Einsatz und beseitigte die Gefahrenstellen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

