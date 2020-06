Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - E-Bikes gestohlen

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Worms bei zwei Einbrüchen drei E-Bikes gestohlen. In einem Mehrfamilienhaus der Seidenbender Straße brach unbekannter Täter einen Kellerraum auf und entwendete das hier abgestellte E-Bike der Marke Haibike im Wert von 3000 Euro. Auch in Worms-Wiesoppenheim, in der Zelterstraße schlugen Unbekannte zu. Hier wurde in der Nacht das Garagentor auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses aufgehebelt und zwei E-Bikes der Marke Cube im Gesamtwert von ca. 5600 Euro gestohlen. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist unklar.

