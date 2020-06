Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Pfeddersheim - Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Worms (ots)

Gestern, um 16:20 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem LKW in der Zellertalstraße schwer verletzt. Der 48-jährige Wormser befuhr die Nieder-Flörsheimer Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Zellertalstraße abbiegen. Als die Ampel für ihn auf "grün" schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer, der die Zellertalstraße aus Richtung Monsheim befuhr, missachtete nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel und fuhr gleichfalls in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen. Die Zellertalstraße war wegen der Unfallaufnahme und des Hubschraubereinsatzes für eine halbe Stunde gesperrt. Am Motorrad entstand Totalschaden, ca. 5000 Euro.

