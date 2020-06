Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vier Oldtimer-Traktoren bei Brand zerstört

Nordhorn (ots)

Am späten Sonntagabend ist es am Heseper Weg zum Brand auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Aus bislang unbekannter Ursache war im Bereich eines größeren Fahrzeuguntertandes gegen 23.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Den Flammen vielen insgesamt vier Oldtimer-Traktoren zum Opfer. Darüber hinaus wurde ein in der Nähe abgestellter VW Multivan beschädigt. Weitere Gebäude sowie Menschen und Tiere waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell