POL-PDTR: Bauwagen an Baustelle aufgebrochen

L169 Baumholder-Niederalben (ots)

Im Zeitraum von 08.09.2020 17 Uhr bis 09.09.2020 07.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter an einer Baustelle an der L169 durch das Fenster eines Bauwagens ins Innere und entwendeten dort drei Batterieblöcke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen: 06783-9910

